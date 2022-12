Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e një personi në kërkim

Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar vendndodhjen e një personi në kërkim.

Sipas njoftimit të policisë, personi i shpallur në kërkim nga organet e rendit është “Isak (Isuf) Sfeqla”, për shkak të veprës penale “Arratisje e personit të privuar nga liria”, shkruan lajmi.net.

Policia ka kërkuar nga qytetarët që kushdo që ka informacion për identitetin apo vendndodhjen e personit në foton e bashkangjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës në stacionin më të afërt policor apo përmes formave të tjera të informimit.

Njoftimi i plotë i policisë:

P E R S O N N E K E R K I M

NGA POLICIA E KOSOVES

SFEQLA ( ISUF) ISAK

D.l.23.07.1988. NP 1173218911

KATEGORIA E VEPRES PENALE

“Arratisje e personit te privuar nga liria”

Adresa: Rr. ”Haxhi Zeka”, nr 85, MATI I Prishtinë

Policia e Kosovës, Drejtoria rajonale e Policies në Gjilan, Stacioni Policor Novoberde, bazuar në ligjin për publikimin e imazheve-fotografive dhe shënimeve të tjera të personit të kërkuar në bazë te Autorizimit të Prokuroriesë themelore në Gjilan me qëllim të lokalizimit dhe arrestimit të dyshuarit leshon këtë kërkesë për bashkpunim me qytetaret dhe me mediat.

Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët

Personi në foton e bashkangjitur është i dyshuar për përfshirje në veprën penale ,,Arratisje e personi të privuar nga liria’’ në Gjilan dhe i njëjti deri më tani nuk është arritur të identifikohet.

Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale Novobërd kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për identitetit apo vendndodhjen e personit në foton e bashkangjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës në stacionin më të afërt policor apo përmes aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë’’, E-mail: [email protected] dhe numrat kujdestarë:192; 03850807001.

Të dhënat e juaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë. /Lajmi.net/