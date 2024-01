Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e një personi, dyshohet për veprën penale ‘’mashtrim’’ Policia e Kosovës ka një thirrje për qytetarët. Më saktësisht Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren-Sektori i Hetimeve të Stacionit Policor, me autorizim të Prokurorisë Themelore në Prizren, me qëllim të identifikimit dhe të lokalizimit të tij ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarët. Personi po kërkohet për veprën penale “Mashtrim” e cila ka ndodhur…