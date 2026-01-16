Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për gjetjen e një të mituri të zhdukur në Gjilan
Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan, ka shpallur person të humbur Xhengiz (Aliriza) Hyzeirin, i lindur më 15 korrik 2008, me vendbanim në rrugën “Lufta e Gjilanit” në qytetin e Gjilanit.
Sipas njoftimit zyrtar, i mituri është raportuar i zhdukur që nga data 02.01.2026, ndërsa deri më tani nuk dihet vendndodhja e tij. Veprimet po zhvillohen me autorizim të Prokurorisë Themelore në Gjilan.
Në kuadër të hetimeve dhe përpjekjeve për lokalizimin e tij, Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve dhe mediave që të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e të miturit.
Çdo person që ka të dhëna të dobishme mund të njoftojë Policinë përmes:
stacionit më të afërt policor
aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë”
e-mailit: [email protected]
numrit emergjent 192./Lajmi.net/