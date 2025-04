Policia kërkon ndihmë për identifikimin e të dyshuarve për vjedhje Policia ka kërkuar bashkëpunimin me qytetarët për identifikimin e dy personave të dyshuar për vjedhje. “Njësiti i Hetimeve të stacionit të Drenasit, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personave që shihen në fotografi. Personat e dyshuar kërkohen për përfshirje veprën…