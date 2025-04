Policia kërkon ndihmë për identifikimin e të dyshuarit që vodhi para nga arka e Xhamisë në Prizren

Policia ka publikuar fotografinë e një të dyshuari për “Vjedhje të rëndë”.

Ai dyshohet se më 2 shkurt ka hyrë në xhaminë e fshatit Korishë të Prizrenit dhe ka vjedhur paratë nga arka e xhamisë.

I dyshuari është ende i panjohur, kështu që Policia ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin dhe arrestimin e tij.

“Nga video regjistrimet nga kamerat e sigurisë është siguruar fotografi të dyshuarit, mirëpo deri më tani nuk është rezultuar në identifikim i tij. Me qëllim të ndriçimit të rastit nga Prokuroria Themelore në Prizren, kemi marr Autorizimin në pajtim dispozitave të nenit 76 prag 2 të KPPRK-së, për publikimin e fotografive të dyshuarit në mediume televizive dhe media sociale, ku kërkohet bashkëpunim-ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, që do të na ndihmonin në identifikim dhe arrestimin e të dyshuarit. Andaj kërkojmë bashkëpunim nga të gjithë qytetarët, që nëse kane çfarëdo informate apo din diçka për vendndodhjen e të dyshuarit në foto, të raportojnë policinë në Prizren në numrin 192, në rrjetet sociale, në faqen zyrtare të Facebook-ut të policisë apo në cilin do stacion të policisë në Kosovë”.