Policia kërkon ndihmë për identifikimin e një të dyshuari për vjedhje, publikon foto

Policia ka kërkuar ndihmë për identifikimin e një personi të dyshuar për vjedhje të rëndë. “Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Podujevë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi. Personi i dyshuar kërkohen për përfshirje…

Lajme

15/01/2026 17:43

Policia ka kërkuar ndihmë për identifikimin e një personi të dyshuar për vjedhje të rëndë.

“Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Podujevë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi.

Personi i dyshuar kërkohen për përfshirje veprën vjedhje e rëndë. Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected].”

Lajme të fundit

Putin thotë se Ukraina duhet ta kuptojë nevojën për paqe të qëndrueshme

Putin thotë se Ukraina duhet ta kuptojë nevojën për paqe të qëndrueshme

Policia me aksion të madh në Zubin Potok...

Ademi nga Reçaku: Fanella e Kombëtares peshon mbi...