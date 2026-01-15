Policia kërkon ndihmë për identifikimin e një të dyshuari për vjedhje, publikon foto
Lajme
Policia ka kërkuar ndihmë për identifikimin e një personi të dyshuar për vjedhje të rëndë.
“Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Podujevë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi.
Personi i dyshuar kërkohen për përfshirje veprën vjedhje e rëndë. Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected].”