Policia kërkon ndihmë për identifikimin e një të dyshuari për vjedhje në Prishtinë

21/08/2025 12:06

Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e një personi që dyshohet për vjedhje të rëndë.

Kushdo që ka informacione, Policia bën apel të kontaktoi përmes numrit të telefonit 192 ose përmes emailit: [email protected].

Njoftimi i plotë i Policisë:

Njësiti i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi.

Personi i dyshuar kërkohet për përfshirje në veprën “Vjedhje e rëndë”.

Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected].

