Policia kërkon ndihmë për identifikimin e këtyre personave, dyshohen për vjedhje Policia e Kosovës ka publikuar një fotografi në të cilën shihen dy persona që dyshohen se kanë kryer një vjedhje. Fotografia u publikua me autorizim nga prokuroria dhe se çdo informatë do të jetë e vlefshme. “Kërkesë për bashkëpunim – identifikim e personave të dyshuar Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim nga prokuroria kompetente,…