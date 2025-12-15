Policia kërkon ndihmë për identifikimin e dy të dyshuarve për “vjedhje të identitetit dhe pajisje të qasjes”

15/12/2025 16:15

Policia e Kosovës në Prishtinë, ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e dy personave.

Ata dyshohen për përfshirje në veprën “vjedhja e identitetit dhe pajisja e qasjes”, shkruan lajmi.net.

“Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tyre, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected]”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë:

