Policia kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e kësaj gruaje- E dyshuar për vjedhje Bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personit të kërkuar me autorizimin e Prokurorisë Themelore, Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim për identifikimin dhe arrestimin e një të dyshuare për veprën penale vjedhje. “Bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personit të…