Policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifimin e tri grave, vodhën një telefon në qendrën tregtare Policia e Kosovës është duke zhvilluar hetime lidhur me veprën penale vjedhje, që ka ndodhur me datë 29.12.2022 në qendrën tregtare “Lorik”, në Prizren. Sipas njoftimit të policisë, thuhet se ankuesi B.M ka raportuar se gjatë blerjes të gjësendeve në qendrën tregtare “Lorik”, e kishte lënë telefonin Samsung A11, dhe pasi që kishte qenë duke…