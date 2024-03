Policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikimin e një të dyshuar, i cili kërkohet për përfshirje në një rast të vjedhjes së rëndë Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për identifikimin të një personi të dyshuar, i cili kërkohet për përfshirje në një rast të vjedhjes së rëndë. “Kërkesë për bashkëpunim – identifikim të personit të dyshuar Njësiti i hetimeve të stacionit policor Qendra në Prishtinë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në…