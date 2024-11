Policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikimin dhe arrestimin e dy personave, dyshohen për vjedhje në Prizren Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët me qëllim të identifikimit dhe lokalizimit të dy personave të dyshuar për veprën penale “Vjedhje” në Prizren. “Personat kërkohen për veprat penale “vjedhje e rende” dhe “Vjedhje e rendë e mbetur ne tentativë” e cila ka ndodhe me 28.02.2024 në rrugën “Villiam Voker” në Prizren”, thuhet në…