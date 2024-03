Policia “kap” ferizajasin që po voziste i dehur në 03:00 të mëngjesit, e dënon keq Policia rajonale e komunikacionit rrugor sot në rrugën ‘’Brahim Ademi ‘’ në Ferizaj ka ndaluar shoferin dhe pas kontrollimit të dokumentacionit dhe testimit me alkooltest ka rezultuar me 1.00 %0. Në lidhje me këtë policia ndaj shoferit M.R (M/K), i moshës 29 vjeçar i shqiptoi një gjobë sipas ligjit të komunikacionit rrugor prej 200 euro,…