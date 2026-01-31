Policia kap drogë në vlerë të 80 mijë eurove, arrestohen dy shtetas maqedonas
Dy shtetas të Maqedonisë së Veriut janë arrestuar mbrëmë pasi u kapën duke trafikuar lëndë narkotike në vend. Policia atyre iu gjeti në veturë mbi 9 kg substancë narkotike.
Për kapjen e tyre ndihmoi edhe AKI-ja, tha policia në një komunikatë.
“Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë-Njësia Ferizaj, në koordinim dhe bashkëpunim me AKI-në dhe të ndihmuar nga njësi policore të trafikut-autostradës, më 30 janar 2026, rreth orës 20:30, në autostradë segmenti Doganaj-Kaçanik, kanë ndaluar për kontroll një veturë me targa të Maqedonisë së Veriut, nën dyshimin se me atë veturë po kryhej trafikim me lëndë narkotike. Në veturë janë hasur dy persona meshkuj, shtetas të Maqedonisë së Veriut”.
Gjatë kontrollit të veturës janë gjetur dhe sekuestruar në cilësi të provave materiale:
20 paketime me substancë, dyshohet të jetë narkotike e llojit marihuanë, me peshë 6.4 kg;
6 paketime me substancë, dyshohet të jetë narkotike e llojit heroinë, me peshë 3.2 kg;
Dy telefona mobil dhe
Një veturë
Policia tha se vlerësohet se çmimi i tregut të kësaj sasie të lëndëve narkotike sillet rreth 80 mijë euro.
“Të gjitha veprimet lidhur me rastin, janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Ferizaj, me aktvendim të prokurorit kujdestar, pas interevistimit dy të dyshuarit janë ndaluar deri në 48 orë”.