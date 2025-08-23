Policia ka një njoftim për ata që do të udhëtojnë nëpër Kroaci këtë fundjavë
Ministria e Brendshme Kroate ka njoftuar një “veprim në të gjithë vendin që synon rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve rrugore” këtë fundjavë, që është një mënyrë policore për të thënë se do të intensifikojnë kontrollin dhe ndëshkimin.
“Do të ndërmerren aktivitete të shtuara që synojnë parandalimin dhe sanksionimin e shkeljeve më të rënda që janë shkaqet më të zakonshme të aksidenteve rrugore, të ashtuquajturit “katër vrasësit kryesorë të trafikut”, thotë policia.
Zyrtarët e policisë rrugore do të ushtrojnë mbikëqyrje të shtuar, duke u përqendruar në: mosrespektimin e kufizimeve të shpejtësisë, drejtimin nën ndikimin e alkoolit, drogës dhe ilaçeve, mosvendosjen e rripit të sigurimit dhe përdorimin e pahijshëm të telefonave celularë gjatë drejtimit të automjetit. Përveç sa më sipër, policia do të sanksionojë edhe shkelje të tjera që rrezikojnë sigurinë rrugore, njoftoi Ministria e Brendshme Kroate.