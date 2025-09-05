Policia jep detaje se si dyshohet se në poligonin në Fushë-Kosovë shiteshin armët në mënyrë ilegale
Policia e Kosovës ka njoftuar se në koordinim me Doganën e Kosovës, nën dyshimin e bazuar se një operator ekonomik (poligon i armëve) është duke keqpërdorur lejen për shitjen e armëve duke i shitur ato në mënyrë ilegale, ka realizuar inspektim.
Gjatë kontrollit të kryer në objektet e kompanisë dhe në shtëpinë e të dyshuarit mashkull kosovar,në cilësi të provave materiale janë gjetur dhe konfiskuar: 14 leje armësh në emër të të dyshuarit, një pushkë gjuetie (pa leje), 33 fishekë të pushkës së gjuetisë, një karikator i automatikut AK-47, dy fishekë të armës me gas.
Rasti është në procedurë hetimore./Lajmi.net/