Policia jep detaje për vrasjen e biznesmenit në Elbasan

Policia shqiptare ka dalur me njoftim për vrasjen e biznesmenit në Elbasan. Sipas policisë, kontrollet janë duke vazhduar për të kapur autorin, si dhe sqarimin e rrethanave.   “Rreth orës 20:35, është marrë njoftim se në lagjen “Emin Matraxhiu”, brenda në një automjet të parkuar, është gjetur, i vrarë me armë zjarri, shtetasi M. M.…

30/11/2025 22:10

Policia shqiptare ka dalur me njoftim për vrasjen e biznesmenit në Elbasan.

Sipas policisë, kontrollet janë duke vazhduar për të kapur autorin, si dhe sqarimin e rrethanave.

 

“Rreth orës 20:35, është marrë njoftim se në lagjen “Emin Matraxhiu”, brenda në një automjet të parkuar, është gjetur, i vrarë me armë zjarri, shtetasi M. M. alias E. H., 43 vjeç. Në vendngjarje shkuan menjëherë shërbimet e Policisë dhe janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit, dhe vijojnë kontrollet në zonë e në ambiente të ndryshme, për kapjen e autorit/ëve. Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve”, ka thënë policia shqiptare.

 

