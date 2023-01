Policia jep detaje për të shtënat me armë mbrëmë në Prishtinë Një rast i gjuajtjes me armë zjarri ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme në Prishtinë, me ç’rast ishte rrethuar edhe një parking në lagjen “Kalabria” në kryeqytet. Policia e Kosovës në raportin 24-orësh ka dhënë detaje lidhur me ngjarjen ku ka treguar se pas raportimit të rastit njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e…