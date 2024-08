Policia jep detaje për plagosjen e djeshme në Prishtinë Një vrasje në tentativë ka ndodhur dje në Prishtinë. Si shkak i përdorimit të armës është plagosur një person. Në lidhje me këtë nga Policia e Kosovës kanë deklaruar se viktima mashkull ka kërkuar ndihmë mjekësore në QKUK, transmeton lajmi.net. I dyshuari është larguar prej vendit të ngjarjes, me një motoçiklete bashkë me një të…