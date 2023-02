Policia jep detaje për dyshimin se u dhunua një 26 vjeçare në një nga motelet në Ferizaj

Një burrë është arrestuar sot në Ferizaj. I njëjti është arrestuar nën dyshimin se ka dhunuar një 26 vjeçare në një nga motelet në magjistralen Ferizaj-Prishtinë.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizaj, Kanun Veseli ka deklaruar se i dyshuari 31 vjeçar është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe pas intervistimit nga policët hetues, me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë.

“Sot, rreth orës 04:00 Policia Rajonale e Ferizajt ka pranuar një informacion se rreth orës 00:30 në rrugën magjistrale Ferizaj Prishtinë në një motel në Ferizaj dyshohej se ishte një rast “ Dhunimi”. Policët hetues dhe krimteknikët e Sektorit Rajonal të Hetimeve i kanë marr veprimet e nevojshme dhe nën autorizim të prokurorit kujdestar i kanë nisur hetimet”.

“Në lidhje me këtë policët hetues kanë identifikuar e më pas kanë arrestuar personin mashkull, kosovar i moshës 31 vjeçar me dyshimin se ka kryer veprën penale ” Dhunimi” ndaj femrës kosovare e moshës 26 vjeçare .I dyshuari është shoqëruar në stacionin e policisë në Ferizaj dhe pasi është intervistuar nga policët hetues, me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore”, ka thënë Veseli./Lajmi.net/