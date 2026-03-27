Policia jep detaje për dy personat që u kapën duke vjedhur naftë në Prishtinë – kjo është mosha e tyre

Lajme

27/03/2026 14:10

Raporti i plotë: 

Arrestohen dy persona të dyshuar për vjedhje të rëndë në Prishtinë
Prishtinë, 27 mars 2026 – Njësitet policore të Stacionit Jugu në Prishtinë kanë arrestuar dy persona të dyshuar, të cilët janë kapur në flagrancë duke kryer veprën penale “vjedhje e rëndë”.
Puna e zyrtarëve policorë ka rezultuar me arrestimin e të dyshuarve:
– L.J., mashkull, 26 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës
– A.H., mashkull, 28 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka vazhduar me ndërmarrjen e veprimeve të mëtejme hetimore. Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është marrë vendim për ndalimin e të dyshuarve për 48 orë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 27, 2026

Sot dita e fundit e konkursit për rekrutimin e ushtarëve të rinj në FSK

March 27, 2026

Rroga e 13-të shpërndahet të martën

March 27, 2026

KPK themelon Komisionin për monitorimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike

March 27, 2026

​Nagavci: Zgjedhjet e reja janë të panevojshme dhe nuk sjellin rezultat

March 27, 2026

Kosova 90 minuta larg Botërorit – Rama dhe Lladrovci iu bëjnë...

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

Lajme të fundit

Sot dita e fundit e konkursit për rekrutimin e ushtarëve të rinj në FSK

Rroga e 13-të shpërndahet të martën

KPK themelon Komisionin për monitorimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike

​Nagavci: Zgjedhjet e reja janë të panevojshme dhe nuk sjellin rezultat