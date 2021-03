Policia jep detaje për arrestimin e kryetarit të Komunës së Kllokotit

Bozhidar Dejanovic ka përfunduar në pranga nën dyshimet për dallavere me vota në zgjedhjet e 14 shkurtit

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Baki Kelani thotë se operacioni i realizuar ka të bëjë me procesin zgjedhor.

Kelani për lajmi.net tregon se operacioni policor është duke u vazhduar ende dhe ky operacion është realizuar në bashkëpunim me prokurorinë.

“Mund të konfirmojmë se, në bazë të kërkesës së Prokurorisë dhe urdhëresës së Gjykatës kompetente, Policia e Kosovës është duke e realizuar një operacion policor. Ky operacion i cili është duke u realizuar në bashkëpunim me Prokurorinë, ndërlidhet me procesin zgjedhor. Me respekt, Zyra për informim e PK-së”, tregoi Kelani. /Lajmi.net/