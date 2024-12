Policia jep detaje për aksionin e realizuar në veri ku u gjetën armë, municion e uniforma ushtarake

Policia e Kosovës ka dhënë detaje shtesë për aksionin i cili u realizua sot në një lokacion të Zubin Potokut.

Policia e Kosovës ka shkruar se në veri është një situatë e brishtë, e përcjellë me raste të natyrave të ndryshme kriminale, sikurse rasti i sulmit kriminal terrorist i ndodhur me 29.11.2024 ndaj infrastrukturës kritike në kanalin e ujit në Ibër Lepenc, të komunës së Zubin Potokut.

Ky aksion policor ka rrjedhur për shkak të këtyre sulmeve të fundit, shkruan lajmi.net.

“Sot me datën 03.12.2024, si rezultat i patrullimeve dhe angazhimeve nga njësite relevante policore, janë siguruar informacione se në një lokacion të komunës së Zubin Potokut, dyshohej se gjenden të fshehura armë, municion dhe pajisje të ndryshme ushtarake. Pas verifikimit të informacionit njësite policore kanë kryer kontrollin në objekte ndihmëse ku në një kotec pule, të fshehura nën kashtë dhe në disa fuçi (bure) të mbushura me drithëra u zbuluan disa qese me armë, municion, antiplumb dhe pajisje të tjera ushtarake, të cilat janë sekuestruar si dëshmi dhe prova materiale”, thuhet në njoftimin e Policisë.