Policia jep detaje për aksidentin në rrugën ‘’C’’ ku mbeti e vdekur 56-të vjeçarja Gjatë mbrëmjes së djeshme u raportua për një aksident trafiku në rrugën ‘’C’’. Nga ky aksident pësoi një 56-së vjeçare. Por me të dërguar në QKUK, ajo nuk ka arritë të u mbijetojë plagëve. Lidhur me këtë rast Policia e Kosovës në raportin e saj ka dhënë më shumë detaje. Raporti policor: Rruga C, Prishtinë…