Policia jep detaje për aksidentin me fatalitet që ndodhi dje në rrugën Prishtinë-Pejë Policia e Kosovës ka dhënë detaje për aksidentin me fatalitet që ndodhi dje në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë. Sipas raportit 24-orësh të policisë, rasti ka ndodhur dje rreth orës 17:10, shkruan lajmi.net. “Në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, i dyshuari mashkull kosovar, derisa ka qenë duke lëvizur me veturën e tij, ka goditur këmbësoren viktimën femër kosovare dhe…