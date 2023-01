Policia jep detaje: I dyshuari që vdiq pas plagosjes së dy grave në Fushë Kosovë dyshohet se u vetëplagos

Mjeku kujdestar në Klinikën Emergjente të QKUK, Ejup Govori, ka konfirmuar disa çaste më parë se ka ndërruar jetë i dyshuari për plagosjen e dy grave sot në Fushë Kosovë.

Govori ka thënë për lajmi.net se i dyshuari në momentin që është sjell në spital ka pasur ende shenja jete, por që ka qenë në gjendje të rëndë pasi që ka qenë i plagosur në bark dhe gjoks, ku si pasojë e plagëve ka ndërruar jetë.

Për rastin në fjalë ka dhënë detaje edhe zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti.

Ajo ka bërë të ditur se mbështetur në informacionet e pranuara në rrugë operative, policia ka lokalizuar vendndodhjen e të dyshuarit dhe menjëherë ka orientuar veprimet e saja taktike-operative në drejtim të arrestimit të të dyshuarit për plagosjen e sotme në Fushë Kosovë.

“Për rrjedhojë, i dyshuari i armatosur, në përpjekje për t’iu shmangur arrestit policor në rrugën ‘Fehmi Lladrovci’ në Fushë Kosovë, ka shtënë me armë zjarri në drejtim të policisë duke rrezikuar drejtpërsëdrejti jetën e policëve si dhe qytetarëve përreth, dhe me këtë rast ka bërë të domosdoshëm dhe të pashmangshëm ndërmarrjen e të gjitha veprimeve policore në përputhje me autorizimet e tyre. Ndërkaq që sulmi ndaj policisë është neutralizuar i dyshuari në përpjekje e sipër për t’iu shmangur arrestit policor, në rrethana që aktualisht po trajtohen ka marrë plagë nga shkrepja e armës së zjarrit”, ka thënë Ahmeti për lajmi.net.

Ajo ka thënë se përkundër që ka baza të forta dyshimi për vetëplagosje, policia bashkërisht me autoritetet e tjera relevante ligj-zbatuese po heton me përpikëri të gjitha rrethanat që karakterizojnë rasti.

Deri sa hetimet e policisë po vazhdojnë, zëdhënësja e policisë ka bërë të ditur se i dyshuari ishte dërguar në QKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor, ndërsa rreth orës 18:45, Ahmeti ka thënë se policia ka pranuar informatën se personi i dyshuar ka ndërruar jetë. /Lajmi.net/