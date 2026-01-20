Policia identifikon shoferin e aksidentit me katër të lënduar në Prishtinë
Policia ka arritur ta identifikojë dhe lokalizojë shoferin e një automjeti që dyshohet për shkaktimin e një aksideni me katër të lënduar në Prishtinë.
Bëhet e ditur se i njëjti , i cili ishte larguar nga vendi i ngjarjes kishte goditur dy vetura, me ç’rast pos të lënduarve, në aksident ishin ishin regjistruar edhe dëme materiale në automjetet e përfshira në aksident.
“Menjëherë pas pranimit të informatës, Njësiti i Trafikut të Kryeqytetit ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe hetimore për zbardhjen e rrethanave të aksidentit”.
“Si rezultat i veprimeve policore, është arritur që të identifikohet dhe të lokalizohet shoferi, i cili dyshohet se ka shkaktuar aksidentin. Ndaj tij janë ndërmarrë masat ligjore konform legjislacionit në fuqi’, thotë policia në njoftim./Lajmi.net/