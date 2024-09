Policia i dënon me nga 500 euro gjobë dhe ua merr patentë-shoferin për 12 muaj dy shoferëve që bënin gara ilegale në Vushtrri Policia e Kosovës i ka dënuar me nga 500 euro, pesë pikë negative dhe iu ka hequr patentë-shoferin për 12 muaj dy shoferëve që po bënin gara ilegale në Vushtrri. Policia ka njoftuar se kundërvajtësit janë hasur në rrugën ,,Dëshmoret e Kombit” Vushtrri, të cilët në kundërshtim me rregullat e trafikut rrugor zhvillonin gara shpejtësie…