Policia gjobit ferizajasin me 500 euro gjobë, u kap duke vozitur me patentë shoferi të konfiskuar Policia në Ferizaj ka njoftuar se ka ndaluar një shofer të moshës 26 vjeçare në rrugën “Ahmet Kaçiku” në Ferizaj, i cili po vozite nën masën mbrojtëse. Ai është gjobitur me 500 euro, 5 pikë negative dhe vazhdim i masës mbrojtëse edhe për 6 muaj, si dhe i është konfiskuar përkohësisht automjeti. “Policia e stacionit…