Policia gjen drogë tek një i mitur në Fushë Kosovë

Lajme

21/09/2025 10:32

Policia ka arrestuar dy persona në Fushë Kosovë, ku tek njëri prej tyre, që është i mitur është gjetur drogë.

Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se njëri është liruar, ndërkaq i mituri është dërguar në qendrën e mbajtjes për 24 orë,

“Janë arrestuar dy te dyshuar meshkuj kosovar pasi që gjatë kontrollit te i mituri është gjetur dhe konfiskuar substancë narkotike me peshë 0.20 gram”.

“Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar, njëri i dyshuar është liruar, ndërsa i mituri është dërguar në qendrën e mbajtjes për 24 orë”, thuhet tutje në njoftimin e policisë.

Lajme të fundit

