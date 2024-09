Policia fillon së zbatuari planin opertiv “Siguria në shkolla” Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në Mitrovicën e Jugut, ka njoftuar së fundmi se ka filluar së zbatuari planin opertiv “Siguria në shkolla”. Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se me qëllim të parandalimit dhe ofrimit te sigurisë do të ketë angazhime policore me fokus në zonat-rrugët afër shkollave ashtu edhe në hapësirat …