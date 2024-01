Policia ekskluzivisht për lajmi.net u përgjigjet “kritikave”: Në vendin ku u vra 18 vjeçari u gjet edhe një thikë

Lulzim Fejzullahu nga Podujeva u rrah brutalisht nga dy persona me 14 janar të këtij viti.

Si pasojë e plagëve të marra ai ndrroi jetë nq QKUK me datë 20 janar, shkruan lajmi.net.

Me datë 21 janar është bërë varrimi i tij në qytetin e Podujevës.

Policia e Kosovës në raportin e saj ditor të datës 15 janar thanë se kanë arrestuar dy persona, pra personat që dhunuan brutalisht Fejzullahun, dhe thanë se kanë therrë me thikë një person.

“VRASJE NË TENTATIVË – Podujevë 14.01.2024-13:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që, të njëjtit kanë therrur me thikë viktimën mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor në QKMF Podujevë dhe më pas është dërguar për në QKUK Prishtinë. Njësiti policor në vendin e ngjarjes ka konfiskuar një thikë dhe një veturë. Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit dërgohen në mbajtje”, thuhet në raportin e tyre.

Mirëpo në pamjet e publikuara në media doli edhe momenti i krimit makabër ku dy persona rrahin brutalisht Lulzim Fejzullahun.

Në pamjet e kamerave u pa që dhunuesit nuk kanë përdorur thikën në asnjë moment deri sa e rrihnin Fejzullahun.

Edhe nga QKUK thanë që ai s’kishte lëndime me thikë.

Shaqir Uka, shefi i Intensives në QKUK e ka mohuar që viktima të jetë therur me thikë.

Ai në një deklaratë për lajmi.net ka thënë se viktima është pranuar në repartin e Intensives pas një intervenimi kirurgjik në emergjencë, dhe se sipas tij në asnjërin prej raporteve nuk evidentohet një shpuarje me thikë.

“18 vjeçari ka ardhur në repartin tonë pas intervenimit kirurgjik që e ka marrë në Emergjencë, dhe as në raportin tonë po as të Emergjencës nuk evidentohen shenja te shpuarjes me thikë. Në bazë të ngjarjes, 18 vjeçari ka vdekur prej plagëve të marra nga goditja në tru” tha Uka për lajmi.net.

Kjo nxiti edhe polemika në opinionin publik, se përse policia thanë kishte therrje me thikë, ndërsa doli se ai nuk ishte therrur.

Për këtë Lajmi.net ka pytur direkt Policinë e Kosovës, sepse diçka këtu nuk është në rregull.

Në përgjigjen e gjatë të policisë ata e ilustruan rastin.

Ndërsa te moment i thikës, ata thanë se është gjetur në vend të ngjarjes.

Në përgjigjen e tyre thuhet se ata kanë identifikuar dhe sekuestruar edhe veturën e të dyshuarve ku brenda saj kanë gjetur edhe një mjet të fort, që dyshohet të jetë përdorur nga të dyshuarit në rrahjen brutale të viktimës tani më, Lulzim Fejzullahut.

Përgjigja e plotë nga Policia e Kosovës:

Informacione plotësuese dhe sqaruese lidhur me rastin e Vrasjes së rëndë të ndodhur në rrugën “Drenica” në Podujevë, më datë 14.01.2024.​

Ne e vlerësojmë interesin tuaj në hetimin tonë të vazhdueshëm për rastin e fundit të Vrasjes së rëndë të ndodhur në rrugën “Drenica” në Podujevë, më datë 14.01.2024.

Ne po ashtu i kuptojmë shqetësimet dhe pyetjet në lidhje me informacionet paraprake dhe ato që ndërlidhen me rastin dhe ne dëshirojmë t’i trajtojmë këto me transparencën maksimale, me qëllim të evitimit të çfarëdo lloj konfuziteti që mund të keni në lidhje me ngjarjen dhe të dhënat zyrtare që posedojmë deri tani.

Ngjarja që i referoheni ka ndodhur më, 14.01.2024, rreth orës 13:00, në rrugën “Drenica” në Podujevë. E njëjta dyshohet të jetë vazhdimësi e një zënke (mosmarrëveshje apo konflikti) të ndodhur po të njëjtën ditë, disa minuta përpara, në rrugën “Jusuf Gërvalla” në Podujevë. Policia ka trajtuar dhe po trajton çfarëdo informacioni që mund të ndërlidhet me çfarëdo rrethane që ka mundur ti paraprij ngjarjes.

Që nga momenti i marrjes së informacionit për rastin, policia ka trajtuar me kujdes të veçantë çdo aspekt të ngjarjes dhe ka ndërmarrë me përpikëri të gjitha veprimet e nevojshme të ekzaminimit ato operative si dhe veprimet hetimore në përputhje me kompetencën si dhe autorizimet e marra nga prokurori i shtetit.

Në kontekstin e kësaj përgjatë ekzaminimit forenzik, në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe sekuestruar një thikë, të cilën e ka administruar në cilësinë e provës materiale.

​Ndërkohë që veprimet operative kanë vazhduar më tej, policia ka identifikuar edhe veturën e përdorur nga të dyshuarit dhe të njëjtën e ka sekuestruar në rrugën “Universi” në Podujevë. Përgjatë kontrollit të veturës policia ka gjetur brenda në veturë një mjet të fortë druri që dyshohet të jetë përdorur në rastin në fjalë.

Nga veprimet e para hetimore të policisë, menjëherë pas ngjarjes, ka rezultuar identifikimi i dy të dyshuarve të përfshirë në rast të cilët po të njëjtën ditë, janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje në përputhje me aktvendimin mbi ndalimin e personit të arrestuar të nxjerrë nga ana e prokurorit të shtetit.

Që nga momenti i parë rasti është trajtuar si “Vrasje në tentativë” dhe në vazhdimësi është punuar në mbledhjen e provave, fakteve e dëshmive, përfshirë këtu edhe marrjen e video pamjeve nga kamera të ndryshme, e që do ti kontribuonin zbardhjes së rastit.​

Përfundimisht pas marrjes së konfirmimit nga ana e klinikës ku po trajtohej viktima se i njëjti ka ndërruar jetë, atëherë me autorizimin e prokurorit të shtetit policia ka ri cilësuar veprën dhe ka orientuar hetimin në drejtim të veprës penale “Vrasja e rëndë”.

Duke respektuar vazhdimin e hetimit por në të njëjtën kohë duke siguruar integritetin e raportimit policor dhe për të shmangur çdo shpërndarje të mëtejme të informacioneve të pasakta ju lutemi që përtej informacioneve të sipër cekura ti drejtoheni Prokurorisë./Lajmi.net