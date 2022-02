Policia e trafikut po shqipton gjoba me letrën e biznesmenit që u prangos për mashtrim

Biznesmenit që u prangos sot për mashtrim në një tender në Kamenicë, për ironi, pikërisht kompania e cila drejtohet nga ai është duke bërë furnizimin me blloka të fletëparaqitjeve për kundërvajtje.

Policia e Kosovës, njoftoi se tre zyrtarë të Komunës së Kamenicës dhe një biznesmen janë arrestuar për shkak të dyshimit se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare dhe mashtruan në prokurim publik me një tender në vlerë mbi 35 mijë euro.

Të dyshuarit në këtë rast janë zyrtarë të cilët kanë marr pjesë në komisionin vlerësues të Komunës së Kamenicës, në një tender për “Furnizim me dollapë për shkolla”.

Komisioni përbehej nga zyrtarët P.J., I.Z. dhe F.D, ndërsa biznesmeni që nënshkroi kontratën ishte A.K.

Tre zyrtarët komunal të cilët ranë në prangat e policisë janë: Pëllum Jashari, 1984, Ismajl Zubaku, Florim Demolli, shkruan lajmi.net.

Mësohet se A.K është biznesmeni Avdi Koci, pronar i kompanisë “A.R.F. SH.P.K” nga Fushë-Kosova.

Policia tha se, gjatë hetimeve janë siguruar dëshmi relevante se komisioni prej tre anëtareve kanë nënshkruar raportin e pranimit të mallit, pa ardhur malli, duke dëmtuar buxhetin e komunës, e duke i mundësuar operatorit ekonomik përfitim të kundërligjshëm për shumën e lartcekur.

Lajmi.net ka mësuar se kompania e biznesmenit që u arrestua nga Policia, në vitin e kaluar ka nënshkruar një kontratë me Policinë e Kosovës që quhet: “Furnizim me blloka të fletëparaqitjeve për kundërvajtje”. Kjo kontratë ka qenë në vlerë prej 39 mijë e 900 euro.

Kontrata me policinë mund të jetë nënshkruar gjatë kohës sa Koci ka qenë nën hetime. Kjo pasi nënshkrimi është hedhur në fund të muajit dhjetor, dhe “A.R.F” është duke e furnizuar policinë me blloka të fletëparaqitjeve për kundërvajtje. Këtë do ta bëjë deri më 21 dhjetor 2022, pasi kontrata ka validitet deri në atë datë.

Nga viti 2018 e deri në fund të vitit 2021, kompania “A.R.F” ka lidhur 67 kontrata me institucionet publike në një vlerë prej mbi 1 milionë euro, të cilat kryesisht kanë të bëjnë më furnizime. /Lajmi.net/