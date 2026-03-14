Policia e Shqipërisë e arreston në Fushë-Krujë 36 vjeçarin e dënuar nga Kosova, pritet ekstradimi i tij

14/03/2026 12:23

Një 36-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e Kosovës është arrestuar këtë të shtunë në Fushë-Krujë, në kuadër të një operacioni të zhvilluar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale.

Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit, aksioni u zhvillua në kuadër të fazës së 87-të të operacionit policor të koduar “Operacionalja”, i cili synon kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë arrestuan me qëllim ekstradimin drejt Kosovës shtetasin F. Sh., 36 vjeç, lindur dhe banues në Fushë-Krujë.

Sipas autoriteteve, Gjykata e Gjakovës në Kosovë, me vendim të datës 14 mars 2023, e ka dënuar 36-vjeçarin me 2 vite burg dhe 550 euro gjobë për veprat penale “Posedimi i paautorizuar, shpërndarja dhe shitja e narkotikëve, lëndëve psikotrope dhe substancave analoge” si dhe “Kalimi i paligjshëm i kufirit”.

Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të vuajtur edhe 1 vit, 4 muaj dhe 10 ditë burgim. Policia bën me dije se vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Daniel Serwer pas dorëheqjes së Grenell nga “Kennedy Center”: Shpresoj të...

March 14, 2026

Kallas pasi Kurti bëri kompromis për Ligjin për të Huajt: Moment...

March 14, 2026

E papritur: Trump njofton largimin e Grenellit nga pozita e drejtorit...

March 14, 2026

Irani sulmon ambasadën e SHBA-së në Irak

March 14, 2026

ShBA sulmon ishullin Kharg të Iranit

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Daniel Serwer pas dorëheqjes së Grenell nga “Kennedy...

“Stres post-traumatik”, psikologia flet për gjendjen emocionale të Gjestit

Ambasadori i Irlandës viziton Federatën e Futbollit të...

Kallas pasi Kurti bëri kompromis për Ligjin për...