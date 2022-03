Policia e Kosovës zbarkon në qendrat e masazhit, has në punëtore nga Tajlanda e Rumania

Policia ka arrestuar 6 persona, 2 prej të cilëve janë dërguar në mbajtje të dyshuar për mundësim apo detyrim të prostitucionit dhe ofrim i lokaleve për prostitucion, shkruan lajmi.net.

Gjithashtu, policia e Kosovës ka legjitimuar 107 persona, 96 prej të cilëve femra. Nga personat e legjitimuar janë hasur 19 persona nga Shqipëria, 4 nga Tajlanda dhe 1 nga Rumania.

Kjo është komunikata e plotë:

Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNj) ka hartuar planin operativ i cili me datë 15 dhe 16 mars 2022 është zbatuar duke realizuar kontrolle në qendra të ndryshme të masazheve. Hetuesit policorë nga DHTQNj këtë plan e kanë realizuar në bashkëpunim me inspektorë të MTI-së dhe me ATK-në.

Gjatë realizimit të operacionit janë kontrolluar/inspektuar 57 (pesëdhjetë e shtatë) qendra masazhi. Janë iniciuar dy raste për përfshirje të të dyshuarve në veprat penale ‘mundësim apo detyrim në prostitucion’ dhe ‘ofrim i lokaleve për prostitucion’. Janë arrestuar gjashtë të dyshuar, prej tyre dy janë dërguar në mbajtje deri në 48 orë me aktvendim të prokurorit.

Nga inspektorët kompetentë janë mbyllur 14 lokale dhe janë shqiptuar gjoba për parregullsitë e evidentuara.

Gjatë realizimit të operacionit policor janë legjitimuar 107 (njëqind e shtatë) persona (96 femra, dy të mitura dhe 11 meshkuj). Nga personat e legjitimuar, me shtetësi të huaj janë hasur 19 (nëntëmbëdhjetë) nga Shqipëria, 4 (katër) nga Tajlanda dhe 1 (një) nga Rumania. Shtetaset e huaja në mungese të paraqitjes së lejes së qëndrimit janë trajtuar nga Drejtoria për Migrim dhe Huaj e PK-së. /Lajmi.net/