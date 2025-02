Policia e Kosovës shqipton mbi 2300 gjoba trafiku në 24 orët e fundit Policia e Kosovës ka shqiptuar 2368 gjoba trafiku në 24 orët e fundit. Kështu bëhet e ditur në raportin policor, ku njoftohet se ka pasur edhe 15 aksidente me të lënduar, transmeton lajmi.net. Përveç 15 aksidenteve me lëndime në njerëz, u raportuan edhe 28 aksidente tjera me dëme materiale. Aksidente me fatalitete nuk janë raportuar,…