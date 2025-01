Policia e Kosovës shqipton mbi 2000 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit Policia e Kosovës ka shqiptuar 2110 gjoba të trafikut rrugor në 24 orët e fundit. Gjatë 24 orëve që lamë pas, kanë ndodhur gjithsej 36 aksidente trafiku me dëme materiale, kurse 10 aksidente me të lënduar, transmeton lajmi.net. Aksidente trafiku me fatalitet nuk është raportuar./Lajmi.net/