Policia e Kosovës në Konferencën e DEA-s në SHBA: Me amerikanët diskutuam për profesionalizmin në bashkëpunimin ndërkombëtar
Në një njoftim, Policia tha se nga 28 deri më 28 gusht, mori pjesë në këtë ngjarje “me mbështetjen dhe koordinimin e Programit Ndërkombëtar të Ndihmës për Trajnim në Hetimet Penale të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së (DOJ-ICITAP) dhe zyrës së Administratës për Zbatimin e Ligjit kundër Drogave (DEA) në Athinë”.
“Përfaqësues i Policisë së Kosovës ishte z. Reshat Murseli, Drejtor i Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit të Narkotikëve (DHTN), dhe tre anëtarë të ekipit të tij hetimor. Pjesëmarrja e tyre u bë e mundur nëpërmjet mbështetjes së vazhdueshme të ICITAP, Ekipit të DEA-s në Athinë, dhe në partneritet me Ambasadën e SHBA-së në Pristinë dhe Byronë e Çështjeve Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL), ndihma e së cilës ka qenë instrumentale në forcimin e kapaciteteve të institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Policia e Kosovës tha se në këtë konferencë ku u mblodhën zyrtarë të lartë nga mbi 130 vende, u adresuan kërcënime globale lidhur me disa çështje.
“Me temën “Uniteti Global për një të Ardhme më të Sigurt: Forcimi i Aleancave Kundër Krimit Transnacional”, konferenca mblodhi së bashku zyrtarë të lartë nga mbi 130 vende. Pjesëmarrësit adresuan kërcënimet globale në zhvillim për drogat sintetike, qarkullimi i paligjshëm financiar dhe sfidat më të gjera të krimit të organizuar transnacional”.
Gjatë konferencës, Policia tha se “delegacioni i Kosovës u takua me Administratorin e DEA-s, z. Terrance Cole, dhe ata diskutuan profesionalizmin dhe rolin në rritje të Policisë së Kosovës në bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar lidhur me sigurinë”.
“Të dyja palët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm në luftën kundër narkotikëve dhe rrjeteve të krimit të organizuar”.
“Përveç kësaj, përfaqësuesit e Policisë së Kosovës u angazhuan në diskutime me homologë nga agjenci të ndryshme ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, duke shqyrtuar mundësitë për bashkëpunim më të thellë, në shkëmbim te informatave, praktikat më të mira dhe përpjekjet e përbashkëta operative për të luftuar trafikimin global të drogës”, thuhet në njoftim.
Policia e Kosovës thotë se mbetet “fort e përkushtuar ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar në zbatim të ligjit dhe shpreh mirënjohje të thellë ndaj DOJ-ICITAP, INL dhe Ambasadës së SHBA-së në Prishtina për mbështetjen e tyre të palëkundur në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt dhe më të qëndrueshme”.