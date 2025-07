Policia e Kosovës ndërmerr masa sigurie për mbarëvajtjen e festivalit “Sunny Hill”

Duke marrë parasysh natyrën dhe rëndësinë e këtij festivali ndërkombëtar, autoritetet policore kanë angazhuar një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve me detyra specifike në zonën ku mbahet festivali, si dhe zyrtarë të tjerë me përgjegjësi të përgjithshme në gjithë rajonin, raporton lajmi.net

Policia ka theksuar se do të veprojë në disa nivele për të garantuar rendin, sigurinë dhe qetësinë publike para, gjatë dhe pas festivalit, përmes masave preventive dhe operative që përfshijnë:

Sigurimin e hapësirës ku mbahet festivali;

Monitorimin e rendit publik dhe parandalimin e veprimeve të paligjshme;

Rregullimin dhe kontrollin e trafikut në zonën përreth, përfshirë bllokime të përkohshme apo riorientime të rrugëve;

Prani të shtuar të patrullave policore në zonat përreth;

Koordinim me organizatorët dhe institucionet e tjera për reagim të shpejtë ndaj çdo situate të paparashikuar.

Për shkak të fluksit të madh të vizitorëve dhe automjeteve, Policia ka paralajmëruar për ndalim të qarkullimit për të gjitha mjetet motorike në perimetrin e afërt të festivalit, përveç automjeteve të emergjencës dhe atyre të autorizuara nga organizatorët.

Në njoftim, Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim nga qytetarët për kufizimet dhe apelon për bashkëpunim të plotë me autoritetet gjatë zhvillimit të ngjarjes, me qëllim që festivali “Sunny Hill” të kalojë në atmosferë të qetë dhe të sigurt për të gjithë pjesëmarrësit.

Njoftimi i plotë i Policisë së Kosovë:

Marrë parasysh rrethanat që karakterizojnë festivalin, policia ka angazhuar një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve policorë me detyra specifike në zonën ku do të mbahet festivali, shtuar këtu edhe zyrtarët e tjerë të angazhuar me detyra të përgjithshme në gjithë rajonin e përgjegjësisë.

E gjithë infrastruktura policore e angazhuar në këtë drejtim me vëmendje të shtuar do të monitoron rrjedhën e kësaj ngjarjeje duke qenë e gatshme për të trajtuar gjithçka që kërkohet brenda autorizimeve dhe kompetencës policore.

– Identifikimin dhe ndërmarrjen e masave adekuate ligjore me Prokurorinë e Shtetit ndaj të gjithë personave të cilët bien ndesh me ligjin;

Për shkak të fluksit të madh të automjeteve dhe personave që pritet të frekuentojnë festivalin do të ketë bllokime të plota apo të pjesshme të rrugëve që qojnë për në zonën ku mbahet festivali si dhe ri-drejtim të trafikut rrugor, andaj Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim nga pjesëmarrësit në trafik.

Për shkak të kufizimeve hapësinore të ndërlidhura edhe me faktorë të sigurisë dhe cilësisë së qarkullimit rrugor, do të ketë ndalimqarkullimi për të gjitha mjetet motorike në perimetrin e afërt ku do të zhvillohet festivali. Përjashtimisht do të lejohen automjetet e policisë, ndihmës së shpejtë, zjarrfikësve si dhe mjetet e autorizuara/akredituara në shërbim të festivalit.

Varësisht nga rrjedha e situatës në terren mund të paraqiten rrethana që kërkojnë veprime të tjera policore në funksion të ri drejtimit të trafikut apo orientimit të pjesëmarrësve, porse në të gjitha rastet qytetarët do të instruktohen nga policët në pikat e caktuara.