Policia e Kosovës ndalon garat e jashtëligjshme serbe në Kosovë

Policia e Kosovës ka lëshuar urdhër për ndalimin e garave të jashtëligjshme të disa klubeve serbe në territorin e Republikës së Kosovës.

Vendimi i është dërguar edhe të ashtuquajturës “Federatë e Futbollit e Kosovës dhe Metohisë” e cila aktivitetet i zhvillon nën ombrellën e Federatës së Futbollit të Serbisë, shkruan lajmi.net.

Mediumi serb në Kosovë “Kosovo-Online” ka publikuar edhe urdhrin e Policisë së Kosovës.

Policia e Kosovës ka lëshuar urdhër për ndalimin e të gjitha aktiviteteve sportive të të gjitha klubeve sportive që nuk janë të regjistruara ose të licencuara në federatat e ndryshme sportive në Republikën e Kosovës.

“Të ndalohen të gjitha aktivitetet sportive të të gjitha klubeve sportive që NUK janë të regjistruara/licencuara në federata të ndryshme sportive në Republikën e Kosovës, ku veprimet e tyre janë në kundërshtim me ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës”.

“Nga drejtorët rajonalë kërkohet që nëpërmjet stafit të tyre: Përgjegjësit e Sektorit Operativ Rajonal, Komandantët e Komisariateve të Policisë, të angazhohen në terren dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore dhe policore për të parandaluar zhvillimin e të gjitha ngjarjeve sportive që janë. në kundërshtim me Ligjin” – thuhet në dokumentin që e ka siguruar mediumi në fjalë, transmeton lajmi.net.

I ashtuquajturi, kryetar i “Federatës së Futbollit për Kosovë dhe Metohi”, Igor Uljareviq ka thënë se Policia i ka kërcënuar ata edhe me arrestimin e organizatorëve dhe pjesëmarrësve.

“Policia erdhi tek ne të enjten dhe kërcënoi se do të arrestonte organizatorët dhe pjesëmarrësit e ndeshjes. Madje na ndaluan edhe stërvitjen. Për problemin e madh e kemi njoftuar FSS-në, ndërsa shoqata jonë do t’u drejtohet edhe autoriteteve shtetërore të Republikës së Serbisë dhe do të veprojmë në përputhje me rekomandimet e tyre”, tha Uljareviq për Tanjug.

Mbi dhjetë klubet raportohet se garojnë në ligën ilegale serbe në Kosovë

Në lidhje me këto gara ilegale ka reaguar ditë më parë edhe Federata e Futbollit e Kosovës.

“Federata e Futbollit e Kosovës dënon ashpër zhvillimin e garave ilegale të futbollit nga ana e strukturave të Serbisë brenda territorit të vendit tonë. FFK është anëtare me të drejta të plota në UEFA që nga maji i vitit 2016 dhe si e tillë është institucioni i vetëm me statutin e UEFA-s dhe të FFK-së që bën organizimin e garave të futbollit në Republikën e Kosovës”.

“Raportimet e fundit në media për zhvillimin e ndeshjeve garuese nga struktura ilegale të Serbisë brenda territorit të Kosovës, ndonëse në nivele amatore, janë shqetësuese dhe të papranueshme. FFK-ja edhe më herët i ka diskutuar këto dukuri brenda Këshillit për Sport dhe ka kërkuar ndërmarrjen e masave të menjëhershme. Aktivitetet e tilla e cenojnë autoritetin e FFK-së dhe sovranitetin e Kosovës në përgjithësi” – thuhet ndër tjerash në njoftimin e shtëpisë së futbollit të Kosovës./Lajmi.net/