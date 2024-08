Policia e Kosovës kërkon ndihmë për kapjen e Noizyt dhe Bahtjar Bajraktari Policia e Kosovës kërkon bashkëpunim me qytetarët për kapjen e Noizyt dhe Bahtjar Bajraktarit për veprën penale: Lёndim i rёndё trupor. Kështu është njoftuar nëpërmjet një komunikate ku bëhet e ditur se “personat e kërkuar janë: Rigels (Bashkim) RAJKU i lindur me 27.09.1986 nё Durrёs-Shqipёri dhe Bahtjar (Shasivar) BAJRAKTARI i lindur me 22.05.1992 nё Samadrexhё-Prizren”,…