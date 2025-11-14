Policia e Kosovës kërkon ndihmë nga qytetarët për identifikimin e një të dyshuari për vjedhje të rëndë

Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Podujevë, me autorizim të prokurorisë kompetente, ka publikuar sot fotografitë e një personi të dyshuar dhe ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e tij. Sipas Policisë së Kosovës, personi që shfaqet në fotografi dyshohet se është i përfshirë në një rast të vjedhjes së rëndë, transmeton lajmi.net.…

14/11/2025 10:39

Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Podujevë, me autorizim të prokurorisë kompetente, ka publikuar sot fotografitë e një personi të dyshuar dhe ka kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e tij.

Sipas Policisë së Kosovës, personi që shfaqet në fotografi dyshohet se është i përfshirë në një rast të vjedhjes së rëndë, transmeton lajmi.net.

Hetuesit po kërkojnë çdo informatë që mund të ndihmojë në zbulimin e identitetit dhe vendndodhjes së tij.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që posedojnë ndonjë informatë relevante të kontaktojnë policinë në numrin 192, ose të shkruajnë në adresën zyrtare të emailit: [email protected]./lajmi.net/

