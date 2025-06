Policia e Kosovës kërkon anëtarësim të plotë në SEPCA

Policia e Shqipërisë, në cilësinë e kryesueses së Shoqatës së Shefave të Policive të Evropës Juglindore (SEPCA) për vitin 2025, drejtoi sot në Berat punimet e Asamblesë rajonale të drejtuesve të policive të vendeve të këtij rajoni.

Në këtë takim morën pjesë drejtorët e policisë së nëntë organizatave policore të Evropës Juglindore, përfshirë edhe përfaqësuesit e Policisë së Kosovës, e cila ende nuk është anëtare zyrtare e SEPCA-s.

I pranishëm në këtë Asamble ishte edhe drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i cili deklaroi se edhe pse Kosova nuk është ende anëtare e plotë e SEPCA-s, prania e saj në Asamble tregon vullnetin për bashkëpunim të ndërsjellë.

“Policia e Kosovës është e gatshme dhe plotësisht e përkushtuar të bëhet anëtare e plotë e SEPCA-së. Me pranimin e Policisë së Kosovës në SEPCA besoj që do të ketë vetëm fitues, nuk do të ketë asnjë humbës”, tha ai.

Kurse Kryepolici i Shqipërisë Ilir Proda tha se krimi nuk po njeh më kufij, ndërsa kërkoi anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë.