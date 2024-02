Policia e Kosovës ka sekuestruar mall të kontrabanduar në vlerë prej 20 mijë eurove

Policia e Kosovës, Njësia e TASK FORC-ës -Lindje (e përberë nga Policia e Kosovës dhe Dogana e Kosovës) në zbatim të masave për parandalim dhe luftimin e paligjshmërisë dhe kontrabandës, kanë intensifikuar kontrollet taktike dhe operacioneve në zonën kufitare Republika e Maqedonisë së veriut dhe Republikës së Kosovës.

Nga këto kontrolle janë sekuestruar mall i kontrabanduar në vlerë prej 20 mijë eurove.

Policia njofton se më datë 23.02.2024 ,pas pranimit të një informate se një automjet VW-T5 (furgon) i bardhë me targa vendore dyshohet se është i ngarkuar me mallra të kontrabanduar, ku në bashkëpunim me Stacionin për mbikëqyrje kufitare Hani Elezit është identifikuar automjeti i dyshuar, por drejtuesi ishte larguar nga automjeti . Nga njësitet e lartcekura është tërhequr automjeti i dyshuar dhe është sjellë në stacionin policor në Kaçanik për identifikim dhe kontrollim pasi që ishte i ngarkuar me mallra të ndryshme.

“Me datë 26.02.2024 është paraqitur drejtuesi i automjetit të dyshuar me iniciale (A. G.) i moshës 41 vjeçar nga Ferizaj. Gjatë kontrollit të automjetit është vërejtur se kishte të ngarkuara mallra të ndryshme pa prejardhje (pa fatura) disa mallrat ishin të markave tregtare të mbrojtura që dyshohet se janë të falsifikuara si: NIKE, ADIDAS, LOUISVUITTON etj. Vlera e mallrave sipas listës së gjetur në automjet e cila përkon me mallrat e gjetura në brendi të automjetit është rreth 20 mijë euro (20.000 €)”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Policia e Kosovës ka njoftuar se lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent malli i kontrabanduar është sekuestruar dhe është dërguar në Terminalin doganor për procedura të mëtejme ligjore. /Lajmi.net/