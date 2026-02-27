Policia e Kosovës i përgënjeshtron raportimet e mediave serbe se disa shqiptarë me maska kanë sulmuar policinë serbe: Nuk ka dëshmi apo të dhëna zyrtare për ndonjë rast të tillë

Policia e Kosovës ka reaguar ndaj disa raportimeve të publikuara në media dhe qarqe serbe, duke i cilësuar ato si dezinformata lidhur me një incident të pretenduar në zonën kufitare me Serbinë. Sipas këtyre raportimeve, persona të maskuar shqiptarë kinse kishin vendosur pengesa në rrugë dhe më pas kishin qëlluar me armë zjarri në drejtim…

27/02/2026 13:28

Policia e Kosovës ka reaguar ndaj disa raportimeve të publikuara në media dhe qarqe serbe, duke i cilësuar ato si dezinformata lidhur me një incident të pretenduar në zonën kufitare me Serbinë.

Sipas këtyre raportimeve, persona të maskuar shqiptarë kinse kishin vendosur pengesa në rrugë dhe më pas kishin qëlluar me armë zjarri në drejtim të policisë serbe në zonën Madljika, në të ashtuquajturën Zonë Tokësore të Sigurisë në Serbinë jugore, transmeton lajmi.net.

Policia e Kosovës thekson se pas verifikimeve institucionale dhe ndërmarrjes së të gjitha masave të nevojshme, nuk ka asnjë dëshmi apo të dhënë zyrtare që konfirmon një ngjarje të tillë në brezin kufitar.

Në reagim thuhet se lajmi i fundit është i ngjashëm me një raportim të 7 shkurtit 2026, ku pretendohej se më 5 shkurt kishte pasur të shtëna me armë automatike në drejtim të Policisë së Serbisë në fshatin Parada të Kurshumlisë, me pretendimin se autorët ishin larguar drejt territorit të Kosovës. Sipas Policisë së Kosovës, bëhet fjalë për të njëjtën zonë, përkatësisht fshatin Reqicë në territorin e Republikës së Kosovës, çka shton dyshimet për, siç thuhet, një orkestrim të qëllimshëm të dezinformatave.

Autoritetet kosovare bëjnë të ditur se deri më tani, bazuar në të gjitha burimet në dispozicion, nuk ka asnjë konfirmim se incidente të tilla kanë ndodhur, qoftë ditën e djeshme apo më 5 shkurt 2026. Për situatën është njoftuar edhe KFOR-i.

Policia e Kosovës nënvizon se bashkëpunon ngushtë me institucionet e sigurisë, përfshirë KFOR-in, me të cilin realizon patrullime të përbashkëta në brezin kufitar. Ajo rithekson përkushtimin për garantimin e sigurisë dhe rendit kushtetues, si dhe për informimin e drejtë të qytetarëve me qëllim parandalimin e përhapjes së lajmeve të rreme.

SQARIM PËR MEDIA NGA POLICIA E KOSOVËS
Prishtinë, 27 shkurt 2026
Policia e Kosovës (PK) sqaron dhe njëherit njofton opinionin publik lidhur me disa dezinformata të publikuara kryesisht në çarqe e media serbe. Pa verifikim paraprak, janë publikuar shkrime se kinse disa persona shqiptarë të maskuar vendosën pengesa në rrugë, pastaj qëlluan me 10 plumba ndaj policisë serbe në zonën Madljika, siç e quajnë në Zonën Tokësore të Sigurisë në Serbinë jugore.
Policia e Kosovës sqaron me përgjegjësi të plotë institucionale se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme policore, duke përdorur të gjitha format verifikuese institucionale, duke rezultuar se nuk ka dëshmi apo të dhëna zyrtare për ndonjë rast të tillë të evidentuar apo të ndodhur në brezin kufitar të asaj zone.
Fakti që lajmi i djeshëm është i ngjashëm me atë të datës 07.02.2026, ku ishte raportuar se me datën 05.02.2026 rreth orës 16:00 ka pasur të shtëna (më shumë se 100 plumba nga armë automatike) në drejtim të Policisë së Serbisë në fshatin Parada të Kurshumlisë, territori i Serbisë, nga persona të panjohur, të cilët më pas sipas tyre, kishin ikur në drejtim të territorit të Republikës së Kosovës, shton dyshimet për orkestrim të qëllimshëm të prodhimit të dezinformatave.
Bëhet fjalë për zonën e njëjtë, fshati Reqicë në territorin e Republikës së Kosovës.
Deri më tani, bazuar në të gjitha burimet e mundshme në dispozicion nuk ka asnjë konfirmim se një incident i tillë me të vërtetë ka ndodhur, si ditën e djeshme e po ashtu me datën 05.02.2026. Për të gjitha veprimet është njoftuar edhe KFOR-i.
Policia e Kosovës bashkëpunon ngushtë me të gjitha institucionet e sigurisë, përfshirë bashkëpunimin me KFOR-in, me të cilët kryen edhe patrullime të përbashkëta në brezin kufitar.
Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit kushtetues dhe njoftimin e qytetarëve e mediave me informacione zyrtare, për të parandaluar dezinformatat dhe publikimet me informata të rreme./lajmi.net/

