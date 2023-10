Policia e Kosovës dhe Inspektorati përfitojnë donacion me drona nga ambasada amerikane Policia e Kosovës mban sot konferencë për medie në të cilën do të bëhet nënshkrimi i pranim-dorëzimit të donacionit me drona për Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës. Në njoftim thuhet se në konferencë pritet të marrin pjesë drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës kolonel Gazmend Hoxha, ambasadori i amerikan Jeffrey Hovenier…