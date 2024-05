Policia e Kosovës bastis një shtëpi në Leposaviq – gjeti narkotikë, armë e municion Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik (DHTN) Mitrovicë Veri, pas pranimit të informacioneve se një person i dyshuar dyshohet se ka nën posedim sasi të dyshuara të substancave narkotike, ka trajtuar informacionet me veprime konkrete hetimore dhe operative në terren të cilat kanë rezultuar me gjetjen e substancave narkotike të…