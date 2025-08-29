Policia e Kosovës apelon për kujdes ndaj fëmijëve në internet: Rritje e rasteve me postime për vetëlëndim dhe vetëvrasje
Policia e Kosovës ka njoftuar se kohëve të fundit ka trajtuar disa raste shqetësuese që lidhen me postime nga fëmijët në internet, ku janë paraqitur përmbajtje që nxisin vetëlëndim dhe vetëvrasje, me pasoja të rënda për shëndetin e tyre.
Në bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet relevante, Policia ka arritur të identifikojë fëmijët e rrezikuar dhe të sigurojë prezencën e tyre fizike, duke njoftuar menjëherë prindërit dhe mekanizmat përgjegjës për trajtim të mëtejshëm, transmeton lajmi.net.
Policia ka falënderuar qytetarët dhe institucionet për bashkëpunimin, duke theksuar rëndësinë e një mjedisi sa më të sigurt në internet, sidomos për të miturit.
Me qëllim të parandalimit të rasteve të ngjashme, Policia e Kosovës u bën thirrje të gjithë qytetarëve – në veçanti prindërve – që të tregojnë kujdes të shtuar për fëmijët e tyre dhe aktivitetet që ata zhvillojnë në internet.
Këshilla të Policisë për prindërit dhe fëmijët:
-
Flisni rregullisht me fëmijët për rreziqet në internet dhe monitoroni aktivitetin e tyre online.
-
Kontrolloni përmbajtjen që fëmijët kanë në telefonat dhe pajisjet e tjera teknologjike.
-
Sigurohuni që nuk janë duke luajtur lojëra të rrezikshme që promovojnë vetëlëndim.
-
Fëmijët të tregojnë kujdes me kë shoqërohen në internet dhe të mos ndajnë të dhëna personale.
-
Mos u takoni fizikisht me persona të panjohur nga interneti pa informuar prindërit.
-
Tregoni kujdes me çfarë postoni në rrjetet sociale dhe mos ngacmoni të tjerët online.
-
Mos shkarkoni apo shpërndani materiale që përmbajnë abuzim ndaj fëmijëve.
-
Mos qëndroni për kohë të gjatë dhe pa arsye në internet.
-
Në çdo rast shqetësues, flisni me prindërit, shokët, shoqet, apo lajmëroni Policinë.
Policia e Kosovës thekson se bashkëpunimi ndërmjet familjes, institucioneve dhe shoqërisë është thelbësor për të garantuar mbrojtjen e fëmijëve në botën virtuale./lajmi.net/