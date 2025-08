Policia e konfirmon sulmin ndaj deputetit Adem Hoxha që bashkë me familjen përfunduan në spital Një përleshje e ndodhur pasditen e së enjtes në fshatin Zlipotok të komunës së Dragashit ka rezultuar me lëndimin e tre anëtarëve të një familjeje, ndërsa policia ka ndaluar një të dyshuar në lidhje me rastin. Gjatë mëngjesit u raportua në media, se personi i cili u sulmua në Dragash është deputeti i Kuvendit të…